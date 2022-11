I Mondiali e l’indignazione selettiva | avrei una domanda per Bernardeschi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Condanno ogni violazione dei diritti umani e civili. Indistintamente e indipendentemente da quanto il mondiale in Qatar sta suscitando per le accuse di corruzione (per la modalità di assegnazione) e per le denunce di sfruttamento e di neo-schiavismo. Ma è pur sempre una condanna alla italiana. Una condanna ipocrita. Perché guardo le partite alla tv con interesse, tifo per l’Argentina (un paese che ha organizzato e vinto un mondiale nel 1978 sotto una dittatura spietata) e mi sto divertendo. Una condanna simile a quella di un popolo nel cui sangue scorre la doppia morale: quello che diciamo nelle vene, quello che pensiamo (e poi facciamo) nelle arterie. “Non guarderò il mondiale perché il Qatar non è un paese civile”, sento ripetere spesso, in questi giorni, per le strade del paese che ha, forse, il rapporto tifosi/popolazione più alto al mondo. Ad un amico, persona stimabile e ...