«I giorni più duri della mia vita È libero solo il mio corpo» Il racconto di Alessia Piperno su Instagram

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 novembre 2022) La travel bloggerdetenuta per 45in Iran e rientrata il 10 novembre scorso nella propria abitazione a Roma nel quartiere Colli Albani racconta per la prima volta con un lungo post sula sua prigionia a Teheran e i momenti precedenti all’arresto. «Nei primidi settembre, andai a visitare per la prima volta nella miauna prigione a Teheran. Si trattava del carcere di Ebrat, ormai diventato museo, ma che una volta era utilizzato dalla polizia segreta Savak, per torturare i detenuti. Rimasi tra quelle mura per diverse ore, cercando di immaginare la paura che si viveva all’interno di quelle celle». E poi: «”Le urla dei prigionieri si sentivano per tutta la prigione”. Così mi raccontò la mia guida. In qualche modo sembrava come se quelle grida ...