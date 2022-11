Hockey pista | Serie A1 | Trissino la spunta su Grosseto e vola al secondo posto in classifica

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nel posticipo dell’ottava giornata della stagione regolare dellaA1 2022-2023 di, non sono mancati gol e spettacolo. Ilinfatti è riuscito a battere 7-4 ilsalendo alin– 18 punti, dietro al Bassano a quota 19 punti – grazie alle reti Cocco (2 gol) e soprattutto Malagoli (3 gol); nonostante i toscani ci abbiano provato fino all’ultimo, trascinati da un Mount, autore anch’egli di un tris, scatenato. Ora per laA1, vi sono in agenda, unadi recuperi: il 30 novembre si disputeranno infatti Montebello-Forte dei Marmi, Montecchio-Valdagno e il big match-Lodi. CAMPIONATOA1 – 8a GIORNATA – Note ...

Como big match per la squadra di coach Massimo da Rin in programma sul ghiaccio di Casate ale ore 18.45 Torna inquesta sera l'Como che vuole continuare il suo magic moment