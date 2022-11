Hockey ghiaccio | ICE League | Bolzano si impone in trasferta | Asiago viene sconfitto

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) E’ una domenica in agrodolce quella che è andata in archivio nell’ ICE2022-2023 per le squadre italiane: ilinfatti è riuscito a spuntarla di misura, mentre l’ha perso col minimo scarto. Ecco come sono andate le due trasferte delle formazioni italiane. In casa dei magiari dell’Hydro Fehervar AV19, i bolzanini vincono 0-1 con tanto cuore e tanta sofferenza. Straordinaria la prova difensiva delle “Foxes”, che griffano il blitz in Ungheria grazie al gol di Miglioranzi arrivato all’inizio del secondo dei tre periodi della partita. Tre punti pesantissimi che consentono agli altoatesini di ritornare in vetta alla classifica, a pari punti (44) con l’Innsbruck. C’è rammarico invece per il 3-2 con cui l’è statodall’EC-KAC all’Heidi Horten Arena. A ...