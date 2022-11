Herpes genitale | che cos' è | come si prende | come si cura?

ilGiornale.it

... in questo caso - prosegue la dottoressa Colonese - mi riferisco a sifilide, gonorrea, clamidia e micoplasma, ma anche patologie più complesse come hiv, epatite b e c, ed anchee ...L'Simplex Virus 2 (HSV 2) è invece un virus a trasmissione sessuale, e l'infezione prende il nome di. Il contagio avviene attraverso il contatto dei genitali e si manifesta ... Herpes labiale, come prevenirlo e curarlo - ilGiornale.it Da qualche giorno ravvisate prurito nell’area genitale, con la comparsa di piaghe che non accennano a rimarginarsi Forse è il caso di consultare un medico, perché potrebbe trattarsi di herpes ...