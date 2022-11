Open

... invitandoli a rivedere le procedure di emergenza e a tenersi in contatto con l'ufficio informazioni della Protezione civile delle. La possibilità di un'eruzione delLoa era stata ...IlLoa, che occupa più della metà della superficie di Big Island alle, misura 4.169 metri di altitudine sopra il livello dell'Oceano Pacifico, e la sua ultima eruzione risale alla ... Hawaii, il Mauna Loa in eruzione: è il vulcano attivo più grande al mondo - Il video Mauna Loa, the largest active volcano on Earth, erupted in Hawaii. Footage from Kailua Kona shows the eruption casting a red glow on the night sky.Although the lava remains contained for now, the USGS reported that the eruption could pose a threat should conditions change ...