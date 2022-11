“Harry aspetta un figlio dalla sua amante” | lo scoop che fa tremare il principe

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sempre più voci sulla crisi tra ile la moglie Meghan Markle. A far parlare prima i presunti tradimenti di lei con il bodyguard. Ora impazza un altro rumors, ancora più forte:aspetterebbe unsua. Le voci su una presunta rottura fra i due si susseguono da tempo e nessuno dei Sussex ha smentito. Se nei giorni scorsi si è parlato moltissimo del presunto tradimento di Meghan con la guardia del corpo di, oggi è ila essere finito sotto accusa. I tradimenti sarebbero reciproci, e ora, come riporta DiLei,avrebbe un’e aspetterebbero un. La notizia della separazione imminente trae Meghan circola su tutti i ...

e Meghan in crisi, lo scoop clamoroso: 'Luiun figlio dalla sua amante'e la somiglianza tra Lady Diana e Meghan Markle: 'La mia famiglia non ha mai voluto vederla' Kate Middleton,...I tradimenti sarebbero reciproci, e ora, come riporta DiLei,avrebbe un'amante e aspetterebbero un figlio. La notizia della separazione imminente trae Meghan circola su tutti i tabloid ...Non si placano le discussioni attorno a Harry e Meghan: secondo un commentatore reale, Neil Sean, il Principe vivrebbe "nella paura" che qualcuno possa smascherare lui e sua moglie.La serie tv Netflix statunitense sceneggiata da Steven Moffat («Sherlock», «Doctor Who», «Jekyll») – in quattro episodi della durata di un’ora – ci mostra che tutti possiamo essere potenziali assassin ...