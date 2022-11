Hamilton | che mazzata | rivelazione devastante di Toto Wolff

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il pluricampione del mondo ha concluso la stagione senza neanche una vittoria e vuole assolutamente rifarsi l’anno prossimo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Quella appena terminata è stata la stagione peggiore di sempre per Lewis. Il pilota britannico ha finito il campionato senza vincere nessuna gara, cosa che no gli era mai Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Lewis, nel corso di un intervento a Channel 4, ride sotto i baffi: 'Ad essere sincero quelloè successo con la Red Bull in Brasile mi ha ricordato un po' il reality show delle Kardashian.... con protagonisti Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva , affiancati da un ricchissimo castcomprende Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P. J. Byrne, Lukas Haas, Olivia, Tobey Maguire, ... F1 | Hamilton allontana il ritiro: “Sento che la mia carriera non è ancora terminata” Lewis Hamilton, nel corso di un intervento a Channel 4, ride sotto i baffi: "Ad essere sincero quello che è successo con la Red Bull in Brasile mi ha ricordato un po’ il reality show delle Kardashian.Intercettato dal New York Times, Lewis Hamilton ha rispedito al mittente le numerosi voci riguardanti un possibile ritiro al termine del prossimo mondiale, evidenziando come l'intenzione sua e della M ...