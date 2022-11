Haaland in Italia ringrazia il ristorante Montana | “La miglior pasta che abbia mai mangiato”

Erlingha rivelato le componenti della sua dieta da seimila calorie al giorno e non si è smentito, durante la sua visita in. L'attaccante del Manchester City si è recato in giornata a ...Nel bene, come questa sera, e nel male , come in occasione della semifinale persa contro l'... 'Il mio centravanti è lo spazio' , ma al City ha voluto. Lo stesso pensa Luis Enrique ...L'attaccante del Manchester City in Italia con il padre per acquistare una Rossa. Foto con i fan e dedica ai ristoratori per "la pasta migliore che abbia mai mangiato" ...La stella norvegese del club di Premier League in Emilia, pare per acquistare un'auto del Cavallino. Foto ricordo al ristorante Montana e autografi con i fan ...