GUIDA TV 28 NOVEMBRE 2022 | PORTOGALLO-URUGUAY | GFVIP E IL RITORNO DELL’EROE

(Di lunedì 28 novembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 19.45 – Rai Sport Introduzione alla Partita20.00 –Calcio22.00 – Il Circolo dei Mondiali Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 – Grande Fratello Vip Reality con Alfonso Signorini01.55 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica21.20 – Il(1°Tv) Film 23.05 – Re Start Rubrica 20.35 – NCIS Serie Tv21.25 – Bastille Day: Il Colpo del Secolo Film 23.20 – Gateway: Via di Fuga Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – Report Inchieste con Sigfrido Ranucci23.15 – Fame d’Amore Rubrica 20.30 – Stasera Italia Talk Show21.25 – Quarta Repubblica Talk Show con Nicola ...

