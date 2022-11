Guerra in Ucraina | la Russia contro il Papa | “È perversione”

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Mosca si scagliail, il quale parlando alla rivista dei gesuiti “America” ha denunciato di sapere bene chi siano i più crudeli fra le truppe che entrano in. “Quando parlo dell’, parlo di un popolo martirizzato. Se hai un popolo martirizzato, hai qualcuno che lo martirizza. Quando parlo dell’, parlo della crudeltà perché ho molte informazioni sulla crudeltà delle truppe che entrano”, ha dettoFrancesco. “In genere, i più crudeli sono forse quelli che sono dellama non sono della tradizione russa, come i ceceni, i buriati e così via. Certamente, chi invade è lo stato russo. Questo è molto chiaro”, ha sottolineato il Pontefice. La reazione di Mosca La reazione di Mosca non ha tardato ad arrivare. “Non si tratta neppure più ...