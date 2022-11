Guerra in Ucraina | la rivelazione del New York Times | “La Nato sta finendo armi e munizioni”

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Un giorno dine vale trenta di quella in Afghanistan“: è il concetto contenuto nell’inchiesta del Newche lancia l’allarme sugli armamenti rimasti all’Alleanza atlantica dopo 9 mesi diin. Per il quotidiano americano entrambi le parti starebbero utilizzandoa un ritmo mai visto dalla Secondamondiale e il budget per il rifornimento didei Paesi occidentali sarebbe arrivato al limite ine cominciano a porsi il problema su come continuare a sostenete e finanziare Kiev nel conflitto contro la Russia. In totale laha fornito aiuti per 40 miliardi di dollari, che è quasi quanto la sola Francia spende per la difesa in un anno. I ...