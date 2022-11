Guerra in Ucraina | la diretta | Vaticano pronto a mediare Mosca | noi favorevoli | Kiev no

L'avvocato ha replicato in una maniera bizzarra e contorta paragonando il caso del deputato di colore con quello della, mettendoci dentro pure Putin e Zelensky . Al che anche la ...Nuovi problemi per la Russia nellainche va avanti ormai da 278 giorni. Allo scoccare dei nove mesi di conflitto, infatti, dopo aver dovuto far fronte alla grande resistenza dell'esercito di Kiev il Cremlino ora fa i ...La Santa Sede ha ufficialmente offerto il suo aiuto. Il Cremlino smentisce una possibile ritirata da Zaporizhzhia ...“Il Vaticano a disposizione per un incontro tra Russia e Ucraina”. Monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli ...