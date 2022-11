“Guardate che schifo” Le pulizie al GF Vip 7 | la scoperta in giardino | “Sei stata tu”

(Di lunedì 28 novembre 2022) GF Vip 7, lainfa andare su tutte le furie. Il programma alza l’asticella delle aspettative alla luce degli ultimi avvenimenti in casa. Una convivenza forzata che, come si può ben immaginare, porta spesso a scambi di opinioni alle volte molto accese. E tutto questo nel momento dellenon fa che accentuarsi. Nuovi attriti tra Patrizia Rossetti e Giaele De Donà. Lite tra Patrizia Rossetti e Giaele De Donà, argomento: lee l’igiene dentro la casa più spiata d’Italia. Ognuno con le proprie abitudini e ritmi, non è sempre facile mettere d’accordo più ‘teste’. Nelle ultime ore il video che ha visto come protagoniste indiscusse le due gieffine ha fatto il giro del web, suggerendo vari ed eventuali schieramenti. Tutto sarebbe partito da un appunto di Patrizia Rossetti. Parole che lasciavano ...

IL GIORNO

C'è Emily Dickensvi osserva. Poco distante, trovate anche Shakespeare. E sì, sebene c'è anche Dostoevskij, insieme a Pirandello e a Francis Scott Fitzgerald. È un sogno No, è Hay - on - Wye , un ...A fare sorridere, probabilmente, è il voler far passare come rivoluzionario l'utilizzo di una fonte di guadagno da cui le piattaforme si erano benora sembra essere diventata la ... Sfogo di Giovanni Storti contro le buche in strada "Guardate che voragini E nessuno interviene..." Cyber Monday all’insegna della tecnologia di qualità con Amazon che per l’occasione, mette in vetrina le migliori Smart TV e si prodiga in sconti importanti che ne abbattono ulteriormente il prezzo.Christopher Sanchez è l’uomo con cui Meghan Markle avrebbe tradito il principe Harry. Da anni attivo nelle servizi segreti, ha scortato il presidente Bush e anche Obama. Sin da ragazzo sognava di pote ...