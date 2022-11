(Di lunedì 28 novembre 2022) Le figure '' più richieste: costruzioni, energia, meccanica tra i settori in espansione Come riporta il sito Skuola.net, che ha analizzato il report Excelsior, dal 2022 al 2026, per rafforzare l'...

Le figure '' più richieste: costruzioni, energia, meccanica tra i settori in espansione Come riporta il ... dal 2022 al 2026, per rafforzare l'economia, saranno richiesti tra 1,4 e 1,6 ......e alla transizionee accompagnare le nuove generazioni nel mondo del lavoro nel quadro del nostro impegno a supporto della transizione del nostro Paese in chiavee sostenibile''. Green, digitale, salute: le competenze che traineranno il mercato del lavoro Si tratta di uno strumento facile da usare e rigorosamente digitale. leggi anche INSIEME 2025: il Piano Industriale di SACE per accompagnare il Sistema Paese verso un orizzonte sostenibile “L’accordo ...La chiamano Twin Transition: transizione ecologica e transizione tecnologia. Ovvero i due filoni di sviluppo del Paese e pilastri del Pnrr, che nei prossimi anni saranno sempre più centrali per la nos ...