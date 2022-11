Gran Turismo 7 | il CEO sta valutando se portarlo su pc

Leggi su screenworld

(Di lunedì 28 novembre 2022) Kazunori Yamauchi, creatore/CEO di, ha rivelato che Sony sta “considerando” il porting della serie di corse su PC. In un’intervista rilasciata a GTPlanet, a Yamauchi è stato chiesto se avrebbe “preso in considerazione” la possibilità di seguire le recenti tendenze dei titoli first-party di Sony come God of War, Horizon Zero Dawn e Death Stranding portando l’ultimo capitolo,7, su PC. “Sì, credo di sì“, ha risposto Yamauchi quando gli è stato chiesto se Polyphony Digital potesse fare lo stesso. “è un titolo molto raffinato”, ha aggiunto Yamauchi. “Non ci sono molte piattaforme in grado di far girare il gioco in 4K/60p in modo nativo, quindi un modo per renderlo possibile è quello di restringere il campo delle piattaforme. Non è un argomento molto ...