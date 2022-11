Governo Meloni | sale a 60 euro la cifra per l' obbligo del Pos

Sky Tg24

Il primo punto su cui vuole intervenire ilè l'Irpef. Leo ha spiegato che bisognerà andare verso un sistema a 3 aliquote. "Nel corso della legislatura vorremmo addolcire le aliquote, ...Con il Consiglio dei ministri di ieri mattina "ilha dato risposta immediata per Ischia ... Giorgia. "Alla popolazione colpita rinnovo la mia vicinanza ed esprimo profonda gratitudine ... Governo Meloni, doppio test per l’esecutivo: un mese di tempo per Pnrr e Manovra E' la "risposta immediata" che il governo da' all'isola squassata dall'ondata di fango e detriti Like us on Facebook to see similar stories Please give an overall site rating: ...La Manovra del governo Meloni, attesa oggi in Parlamento, comprende un pacchetto di misure che vanno dal caro-energia alle misure fiscali, dalle infrastrutture alla giustizia, dalle pensioni alla ...