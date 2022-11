Gli studenti di Barberino Tavarnelle incontrano Papa Francesco

Orizzonte Scuola

... la regione ha il 29,6% di abitanti che vive in nuclei "a bassa intensità di lavoro", cioè con adulti under 60 (esclusie i pensionati) che lavorano meno del 20% dell'orario potenziale. ...Durante il fine settimana, i manifestanti in città come Wuhan e Lanzhou hanno preso di mira le strutture per i test Covid, mentresi sono riuniti nei campus di tutta la Cina e, dalla ... Educazione sessuale a scuola, Italia ultima in Europa: gli studenti cercano notizie su internet Amazon donerà 200.000€ ad Akelius, il programma di UNICEF e Fondazione Akelius a sostegno dell’inclusione di studenti stranieri nel sistema scolastico italiano ...Dopo le proteste degli ultimi giorni diminuiscono le restrizioni nello Xinjiang. Dopo le proteste e gli scontri scoppiati per le restrizioni anti-Covid a Shanghai e in diverse città della Cina, il gov ...