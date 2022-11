Ginnastica | la denuncia di Anna Basta arriva in procura Nasce il pool investigativo con il Coni

(Di lunedì 28 novembre 2022) La testimonianza dell’ex ginnastaora èta formalmente in. I racconti di vessazioni e violenze psicologiche sull’ex Farfalla della Nazionale da parte dell’allenatrice nelle ultime settimane hanno provocato un effetto domino su altre decine di giovani atlete, tutte vittime di presunti maltrattamenti. Ora l’esperienza diè stata portata incon unaformale che la giovane ha deciso di sporgere. «Ho ufficialmente deciso di sporgereallafederale per fare chiarezza sugli avvenimenti portati a galla nell’ultimo mese», ha annunciato l’ex atleta sui social, «nei confronti dei responsabili delle situazioni da me esposte all’organo di giustizia federale». ...

È l'ultima novità relativa al caso che ha travolto ladopo le denunce pubbliche di ... sempre oggi, Anna Basta, una delle prime a denunciare pubblicamente gli abusi, ha sporto..."Ho ufficialmente deciso di sporgerealla procura federale per fare chiarezza sugli avvenimenti portati a galla nell'ultimo mese", ha annunciato l'ex atleta sui social, "nei confronti dei ...Dopo la confessione delle vessazioni e delle umiliazioni subite attraverso i media, l'ex ginnasta fa un passo ufficiale ...Un pool investigativo per far luce su quanto successo. È l'ultima novità relativa al caso che ha travolto la ginnastica dopo le denunce pubbliche di alcune ex atlete per abusi psicologici. Un ...