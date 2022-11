“Ginevra? Fuori dal GF Vip è la prima persona che voglio sentire” | Antonino Spinalbese si sbilancia ancora | “Era la più adatta a me” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 28 novembre 2022) Se c’è una donna che ha lasciato il segno nel cuore diquella èLamborghini. 15 giorni insieme nella Casa del Grande Fratello Vip sono bastati, all’ex di Belen, per menzionarla spesso e volentieri.ripensa a: “Appena esco di qua è una delle prime persone che” In queste... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.