Ghana | Ayew | «Dobbiamo mantenere alto lo spirito | tenere alta la concentrazione»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Andre, attaccante del, ha parlato al termine della partita vinta contro la Corea del Sud. Le dichiarazioni Andre, attaccante del, ha parlato ai microfoni ufficiali della FIFA. PAROLE – «È stato fantastico. Grande partita, grande sensazione, grande tutto. Mi è piaciuto, ci siamo divertiti tutti.lolae cercare di fare le cose come abbiamo fatto oggi. È un torneo difficile: ci sono molte sorprese, non puoi prevedere nessuna partita. Sono molto felice e ora speriamo di arrivare agli ottavi di finale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Corea barcolla e ilcolpisce ancora. Al minuto 34 fa tutto, di nuovo, Jordanche crossa al bacio per la testa di Kudus, bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Sullo 0 -...(5 - 3 - 2): Ati - Zigi, Lamptey (33' st Odoi), Amartey, Salisu, Mensah (43' st Baba), Partey, Abdul Samed, Kudus (38' st Djiku), André(33' st Kyereh), Williams, Jordan(33' st ...Il Ghana batte 3-2 la Corea del Sud in un match del gruppo H dei mondiali di Qatar 2022, disputato all’Education City Stadium di Al-Rayyan. Doppio vantaggio degli africani nel primo tempo grazie ai go ...Partita pirotecnica dalle mille emozioni che alla fine regala un punto a testa. Finisce 3-3 dopo il doppio vantaggio degli slavi. MA ora rischiano entrambe di uscire. Alta partita scoppiettante tra i ...