GF Vip | Patrizia Rossetti a letto con Luciano Punzo? Le dichiarazioni

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 28 novembre 2022) Da quandoè rientrata nella casa del GF Vip in quanto guarita dal covid, ha subito cominciato a far parlare di sé. La donna ha avuto modo di approfondire la conoscenza degli ultimi arrivati, tra cui, soprattutto, quella di. Dopo aver trascorso una notte piuttosto movimentata, alcuni concorrenti del reality show si sono lasciati andare a delle confidenze che stanno facendo il giro del web. Nello specifico, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi e Attilio Romita si sono confrontati in giardino in merito ad un episodio che si sarebbe verificato nella notte tra sabato e domenica. In tale occasione,sono stati molto vicini e complici, al punto da ipotizzare che, al culmine della serata, siano finiti a...