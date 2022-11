Gf Vip | Oriana Marzoli a luci rosse su Antonino Spinalbese | la battuta è hard Ma Sarah non ci crede

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 28 novembre 2022) Rivelazioni hot nella casa del Gf Vip.ha parlato delle “doti nascoste” di. Durante una chiacchierata conAltobello nelle scorse ore, la sudamericana si è condidata con la sua coinquilina sul flirt con, che sembra essere già terminato.ha fatto una domanda alquanto piccante asulle doti di. La risposta diè stata affermativa. L’altra non se lo aspettava: «Non pare. Ma veramente? Però non sembra».ha ribattuto: «Perché pensi che sto così… No, non sembra però…». Le due sono scoppiate a ridere continuando con commenti sull’ex di Belen. Al momentonon ne vuole più sapere di lei perchè, avendo ...