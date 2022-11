Gf Vip | Ginevra Lamborghini tornerà definitivamente nella casa? Le anticipazioni

(Di lunedì 28 novembre 2022)potrebbe tornaredel Grande Fratello Vip . L'indiscrezione è stata lanciata da The Pipol Tv : la pagina Instagram ha annunciato che la sorella di Elettra...

imusicfun.it

... 'Contro di lei il branco, sento la sua sofferenza' Cosa potrebbe succedere È passato più di un mese da quandoLamborghini è stata squalificata dal Gfper il caso di bullismo su Marco ...Cosa ne pensate di questa decisione del Grande Fratello@blogtivvu_comLamborghini dopo il Grande Fratelloannuncia l'uscita del suo nuovo singolo "Venere": lo comprerete 💓 ... Ginevra Lamborghini, dopo l’esperienza al GF Vip, ecco il singolo “Venere” Poco prima dell'inizio della diretta, la Altobello si è fatta i capelli in modo, per così dire, alternativo: ecco le assurde immagini ...Ginevra Lamborghini potrebbe tornare nella casa del Grande Fratello Vip. L'indiscrezione è stata lanciata da The Pipol Tv: la pagina Instagram ha annunciato che la sorella ...