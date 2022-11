GF Vip è sfida sul lato B di Sarah Altobello e Oriana Marzoli

Grande Fratello

'Amici 22', le emozioni dell'undicesima puntata VIPPONE NELLA CASA Grande Fratello: tra Oriana Marzoli e Sarah Altobello sotto la doccia èsul lato B LA FESTA Thanksgiving all'italiana di Alessandro Enriquez GUARDA GLI SCATTI 'Grande Fratello' Oriana mostra... tutto, ...un tuffo nel passato GRANDE FRATELLOAntonino e Oriana, amore già al capolinea A MILANO 'Tv Sorrisi e Canzoni', grande festa per i suoi primi 70 anni Leggi Anche 'Grande Fratello', Micol ... Il “Minissal”: una nuova sfida per i VIP - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Nella Casa le due vippone hanno legato e si scambiano confidenze, mentre sotto la doccia si fanno notare per il loro fisico statuario ...Le VIP unite in un lungo bacio cercano di rispondere alle domande dell’infido giornalista che rischia così di far infrangere il record mondiale. Giaele è sicura di vincere questa sfida e esclamando ...