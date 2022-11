GF VIP | anticipazioni 28 novembre 2022 | ‘Ci sarà il ritorno di una ex gieffina’ Ecco chi è

(Di lunedì 28 novembre 2022) Grande Fratello Vip. Anche questa mattina sono andate in onda ledel Grande Fratello Vip, il eality show vip condotto da Alfonso Signorini. Dopo le prime notizie presentate da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, che hanno giustamente dato ampio spazio alla tragedia di Ischia ed ai fatti di cronaca nera più importanti di questi ultimi giorni, si è passati ad altro. Proprio gli ultimi minuti di trasmissione, infatti, sono stati interamente dedicati alla Casa più spiata d’Italia. E sono arrivate, dunque, ledi puntata, poco prima di salutare gli spettatori a casa e di augurare loro un buon inizio settimana. Tra lepiù ”sensibili”, ricordiamo che probabilmente stasera farà rientro nella casa più spiata dagli italiani una popolare ex gieffina. Le indiscrezioni dicono che potrebbe trattarsi di ...

GFpuntata di stasera: brutte notizie per Luca Salatino Ovviamente nella puntata di stasera del reality showcondotto da Alfonso Signorini ci saranno tantissimi altri colpi di ...GF7,e ospiti della puntata del 28 novembre 2022. Tante indiscrezioni sulla puntata di stasera del reality L'articolo GF7,e ospiti 28 novembre: torna un ex ...Il concorrente con frasi da censura: web indignato per le sue parole su Oriana Marzoli Nelle ultime ore la Casa del Grande Fratello Vip è tornata a ...Grande Fratello Vip. Anche questa mattina sono andate in onda le anticipazioni del Grande Fratello Vip, il eality show vip condotto da Alfonso Signorini. Dopo le prime notizie presentate da Francesco ...