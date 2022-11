GF Vip 7 | anticipazioni puntata stasera 28 11 | provvedimenti disciplinari in arrivo

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 28 novembre 2022), lunedì 28 novembre 2022, su Canale 5 andrà in onda in diretta una nuovadel Grande Fratello Vip 7 condotta da Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che come sempre si preannuncia scoppiettante. In particolar modo, sembra che a tenere banco saranno ipresi dagli autori nei confronti di alcuni concorrenti che si sono resi colpevoli di atteggiamenti aggressivi e/o offensivi nei confronti dei loro colleghi. GF Vip 2022,in? Chiesta a gran voce dal pubblico del Grande Fratello Vip 7, che si è espresso in larga parte su Twitter e Instagram, la squalifica di Charlie Gnocchi per via delle frasi tremende e volgari su Oriana Marzoli quasi certamente non ci sarà, ma pare ...