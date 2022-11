Agenzia ANSA

Circa 75 mila capi di abbigliamento, interamente prodotti all'estero, con falsa etichettatura "Made in Italy, per una maxi - frode stimata di circa 8 milioni di euro, sono stati individuati e ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in esecuzione di un decreto emesso dal G. I. P. del Tribunale di Civitavecchia su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito il ... Gdf: scoperta frode da 8mln per 75 mila abiti non Made Italy - Veneto Circa 75 mila capi di abbigliamento, interamente prodotti all'estero, con falsa etichettatura "Made in Italy, per una maxi-frode stimata di circa 8 milioni di euro, sono stati individuati e sequestrat ...Lo scandalo in Vaticano e il caso Becciu che chatta con una parente che gli risponde: "È un grande vigliacco, ma tu combatti e fai risplendere la verità" ...