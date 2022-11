Gazzetta - Il ritorno dei pentiti | Insigne di nuovo in Italia come Criscito? Il Napoli ora però ha un crac

La Gazzetta dello Sport

Arrivano notizie di calciomercato sul possibilein Italia e in Serie A di diversi giocatori che sono andati via in questi ultimi mesi. In ...in Italia Calciomercato Napoli - Da La...... ha risolto il contratto, voleva dimenticare la disastrosa stagione che aveva portato alin ... Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ... Il ritorno dei "pentiti" Criscito, Nainggolan ed Esposito. E occhio pure a Insigne Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dopo l'operazione alla schiena, andata bene, per Riccardo Sottil si inizia a parlare di tempi di recupero. Secondo la Gazzetta dello Sport, il classe '99 dovrebbe tornare ...