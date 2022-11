Agenzia ANSA

No a messaggi incomprensibili e a contatti promozionali indesiderati per spingere gli utenti telefonici, specialmente gli anziani, a sottoscrivere nuovi contratti. Lo ha ribadito ilche ha sanzionato per 500 mila euro Vodafone Italia in seguito al reclamo presentato da una signora ultraottantenne, che si era vista trasferire, contro la sua volontà, la propria ...Così ilha sanzionato per 500 mila euro Vodafone Italia , dopo il reclamo presentato da un'anziana signora che si era vista trasferire contro la sua volontà l'utenza telefonica da un ... Garante privacy, multa a Vodafone, messaggi incomprensibili - Ultima Ora No a messaggi incomprensibili e a contatti promozionali indesiderati per spingere gli utenti telefonici, specialmente gli anziani, a sottoscrivere ...Il Garante Privacy ha erogato una maxi multa alla catena di profumeria Douglas per non aver correttamente trattato i dati personali in suo possesso.