ilmessaggero.it

, alluvioni, trombe d'aria e d'acqua, fenomeni idrogeologici che in molte occasioni hanno ... dei quali 38 i casi di allagamenti e alluvioni e 4 leda piogge intense, come quella che ha ...... più di due terzi delle abitazioni italiane è a rischio medio - alto dio alluvioni. I ... Studi e ricerche scientifiche ricordano che alluvioni esi verificano in Italia più ... Frane, terremoti e alluvioni a Roma: dal Tiburtino ai Castelli, ecco la mappa del rischio Dal Nord al Sud di questo fragile Paese, non ci sono regioni e comunità che non abbiano racconti di disastri ambientali da raccontare ai propri figli e da consegnare alla ...Inviato a Casamicciola «Sono vivo per miracolo ancora una volta, qualcuno da lassù mi vuole bene. Per la seconda volta, dopo il terremoto del 2017, è stato soltanto un caso ...