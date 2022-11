“Franco Battiato – La Voce del Padrone” | il film evento di Marco Spagnoli

(Di lunedì 28 novembre 2022) MILANO – Per celebrare, genio indiscusso della musica italiana, arriva sul grande schermo, dopo la presentazione al TaorminaFest 2022, il– Ladeldiretto da, dal 28 novembre al 4 dicembre solo al cinema in 200 copie in tutta Italia, grazie alla distribuzione theatrical di qualità firmata Altre Storie e RS Productions. Prodotto da RS Productions e ITsART, la piattaforma streaming dedicata all’arte e alla cultura italiana, il– Ladelè un viaggio nella musica e nella vita ...

Quattro quelli in programma: due brevi, Being my mom di Jasmine Trinca e Il branco di Antonio Corsini, poi alle 20.30 il documentario di Marco Spagnoli dedicato ae alle 22 il ...... - - > Quattro quelli in programma: due brevi, Being my mom di Jasmine Trinca e Il branco di Antonio Corsini, poi alle 20.30 il documentario di Marco Spagnoli dedicato ae alle 22.00 ...MILANO - Per celebrare Franco Battiato, genio indiscusso della musica italiana, arriva sul grande schermo, dopo la presentazione al Taormina Film Fest ...Alice rende omaggio a Franco Battiato con un disco di 16 canzoni, “Eri con me“. In un’intervista, la grande artista parla del nuovo album, ma anche dell ...