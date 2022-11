Francia | Benzema tornerà prima della fine del Mondiale? La notizia a sorpresa!

(Di lunedì 28 novembre 2022) Colpo di scena in Qatar! Karimpotrebbe ritornare a disposizione di Didier Deschamps. Secondo la stampa francese il Pallone d’Oro in carica sta recuperando molto velocemente dal dolore al quadricipitecoscia sinistra. Un infortunio, avvenuto alla vigilia dell’inizio dei Mondiali, che sembrava non dare scampo all’asso del Real Madrid.possibile rientro, possibile rientro durante ilOra però, secondo il regolamento,potrebbe tornare in campo. Da capire quando e soprattutto se questo avverrà, ma la decisione del c.t. francese di lasciare invariati i 26 convocati potrebbe ripagare. Si attendono sviluppi: saranno decisivi i tempi di recupero e la volontà di Deschamps di rischiare il numero 9 blancos. Francesco Flauto

