Frana Ischia | si scava a mani nude alla ricerca dei dispersi

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – Vigili del fuoco al lavoro a Casamicciola per tutta la nottedei cinquedelladindo adecine di vigili hanno cercato le cinque persone che ancora mancano all’appello, dopo il ritrovamento dei sette cadaveri, tra cui un neonato di neppure tre settimane, trovato tra le braccia della sua mamma. Le squadre hanno continuato a cercare, soprattutto nel punto in cui è stata trovata la bambina con il fratello, perché è molto probabile, “che in quel punto ci siano gli altri”, come ha detto il capo della comunicazione dei Vigili del fuoco Luca Cari, che si trova sul posto. Ma è complicato “perché quella zona si raggiunge solo a piedi – spiega Cari – Non possono arrivare ...

Si continua a scavare, con la morte e la disperazione nel cuore, a Casamicciola , sull'isola di, dove sette persone sono morte e altre cinque sono ancora disperse per via delladi due giorni fa. La priorità in queste ore di dolore è spalare il fango, non smettere di lavorare con ...Quando si parla del "condono" di, quando si dice che un abitante su due a Casamicciola ha presentato domanda per sanare un abuso, ecco stiamo parlando di questo: di un catalogo di cemento ...NAPOLI. Splende il sole su Ischia ed è l'unica nota positiva in una giornata dominata dalla cupezza e dalla triste conta delle vittime provocate dalla colata di fango che ieri ha travolto il comune di ...Sono ancora cinque i dispersi a Ischia e 230 gli sfollati. La frana che ha investito Casamicciola ha travolto una trentina di abitazioni.