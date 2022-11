Frana Ischia | si scava a mani nude alla ricerca dei dispersi

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – Vigili del fuoco al lavoro a Casamicciola per tutta la nottedei cinquedelladindo adecine di vigili hanno cercato le cinque persone che ancora mancano all’appello, dopo il ritrovamento dei sette cadaveri, tra cui un neonato di neppure tre settimane, trovato tra le braccia della sua mamma. Le squadre hanno continuato a cercare, soprattutto nel punto in cui è stata trovata la bambina con il fratello, perché è molto probabile, “che in quel punto ci siano gli altri”, come ha detto il capo della comunicazione dei Vigili del fuoco Luca Cari, che si trova sul posto. Ma è complicato “perché quella zona si raggiunge solo a piedi – spiega Cari – Non possono arrivare ...

Hanno sovrapposto le immagini vecchie con quelle attuali, per capire quali siano le case che non ci sono più perché portate via dalla".A Casamicciola si è lavorato alacremente per tutta la notte alla ricerca dei cinque dispersi delladi. E lo si è fatto, come informa AdnKronos, scavando a mani nude. Adsi scava ...Tragedia Frana di Ischia: Genitori e figli sotto il fango, due famiglie cancellate. I vigili del fuoco: "Straziante il ritrovamento del neonato" La storia della alluvione di Casamicciola è soprattutto ...