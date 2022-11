Frana Ischia | «Roma è la città più a rischio d' Italia | 300mila abitanti vivono sotto il pericolo di 538 crolli»

... il governo ha deciso i primi interventi per lenire ferite e danni causati dalla. Il ..., la 'villa sospesa'. Il proprietario: 'La nostra notte da incubo in bilico sullo strapiombo' 'Il ...Vigili del fuoco al lavoro a Casamicciola per tutta la notte alla ricerca dei cinque dispersi delladi. Scavando a mani nude decine di vigili hanno cercato le cinque persone che ancora mancano all'appello, dopo il ritrovamento dei sette cadaveri, tra cui un neonato di neppure tre ...Dopo la frana a Casamicciola (Ischia), sono finora sette i corpi recuperati mentre si continua a scavare per cercare le cinque persone ancora disperse. Tra i morti un neonato e due bimbi. So ...MeteoWeb “Nessun condono, era solo una procedura di semplificazione“. Il leader del M5s Giuseppe Conte si difende così dalle polemiche sollevate dopo la frana a Casamicciola: in tanti nel mondo… Leggi ...