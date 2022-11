Frana Ischia | Papa Francesco | “Sono vicino alla popolazione dell’isola”

(Di lunedì 28 novembre 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “di, colpita dall’alluvione. Prego per le vittime, per quanti soffrono e per tutti coloro cheintervenuti per portare soccorso”. E’ quanto ha detto ierida piazza San Pietro al termine dell’Angelus. L'articolo L'Opinionista.

Leggi Anche, dopo laancora possibili i condoni delle case abusive. Il commissario per il sisma Legnini: 'Dove c'è rischio non ricostruiremo' È incredibile e vergognoso che un Paese come ...... ricordando il dibattito parlamentare che quattro anni fa accompagnò l'approvazione del decreto Genova, che conteneva una norma (l'articolo 25) sulla "definizione delle procedure di condono" aCITTA’ DEL VATICANO – “Sono vicino alla popolazione dell’isola di Ischia, colpita dall’alluvione. Prego per le vittime, per quanti soffrono e per tutti coloro che sono intervenuti per portare soccorso ...Restano per il momento 230 gli sfollati della frana di Casamicciola ma «non è escluso» che il numero possa crescere. È il quadro della situazione fornito dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel c ...