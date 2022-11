Frana Ischia | Curcio | “Condono non è soluzione | serve analisi tecnica”

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – “Ilnon è una, lo è, invece unaa cui occorre tornare”. Lo ha affermato Fabrizio, capo della Protezione civile a SkyTg24, parlando dopo ladie sottolineando che “ilè una pratica amministrativa, ma se viene condonata una casa costruita in un alveo fluviale, il fiume non lo sa e si riprenderà quegli spazi”.ha spiegato poi che è necessario “alzare lo sguardo e andare al di là di quanto accaduto, è ingeneroso concentrarsi su un solo fatto”. “Rabbia e dolore per quanto accaduto, anche perché queste immagini – spiega ancora – ci portano periodicamente alla fragilità del territorio che noi denunciamo da sempre. Il nostro territorio è una perla del ...

... hanno recuperato il cadavere di un uomo, ucciso da una. Non è ancora nota l'identità, il corpo è stato trasportato all' obitorio dell'ospedale di. Chi sono le vittime . Quanti sono i ...Il fango che ha devastato una zona di Casamicciola Terme, a seguito dell'alluvione di sabato mattina, continua a restituire corpi. Le squadre di soccorritori che lavorano a via Celario hanno ...Il lavoro dei soccorritori, a Casamicciola, alla ricerca di possibili dispersi in queste ore si concentra, tra l’altro, su di un solaio. Le verifiche mirano ad accertare se vi possano essere persone d ...Non esistono zone franche in cui il rispetto della legge è sospeso. Quanto riportato è solo una breve sintesi degli scenari attivi contro chi fa informazione oggettiva, una situazione intollerabile e ...