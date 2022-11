Frana Ischia | Croce Rossa avvia raccolta fondi | “Donare per aiutare popolazione”

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – “Avolontarie e volontari dellaItaliana stanno lavorando senza sosta per supportare lacolpita e liberare le strade dal fango. Ma c’è bisogno anche del tuo aiuto, dona ora”. Questo l’appello lanciato sui canali social della Cri per sostenere l’intervento dei volontari a favore dellacolpita in queste ore. Le donazioni si possono effettuare attraverso il sito istituzionale della. La Cri è presente con i suoi coordinatori presso il Coc Casamicciola (Centro operativo comunale) e il Ccs Napoli (Centro coordinamento dei soccorsi), mentre sul campo è presente con alcune squadre specializzate per interventi idrogeologici, con altre per il trasferimento di persone sfollate dall’area ...

'La Regione ha stanziato 4 milioni di euro - annuncia De Luca - per far fronte alle più immediate esigenze relative alladi. Valuteremo, insieme con i Comuni dell'isola interessati, ...- Sale ad otto il numero dei corpi rinvenuti dopo lache ha devastato Casamicciola sull'isola di. Da sabato mattina prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori. Ci sono ancora quattro dispersi. E'una corsa contro il tempo per mettere in ...“Secondo me basterebbe mettere in galera il sindaco e coloro che lo lasciano fare”. Fanno discutere le parole del ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica Pichetto Fratin dopo la tragedia di ...Frana di Ischia, il neonato morto tra le braccia della madre: "Una scena straziante" Straziante il recupero del neonato di 21 giorni, la vittima più giovani della frana di Ischia: era in braccio alla ...