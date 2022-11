Frana di Ischia | salvato dopo tre giorni un cagnolino bloccato in un’auto

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il padrone è stato ucciso dallache sabato mattina ha travolto Casamicciola e il piccolo meticcio è rimastoper trenell’auto trascinata dai detriti per decine di metri. Ma poche ore fa l’animale è stato, non senza difficoltà, dai volontari della Protezione civile. “Non è stato facile avvicinare il cane, particolarmente aggressivo perché rimasto chiuso in auto per tre”, racconta all’Adnkronos la dirigente della Protezione civile Campania, Claudia Campobasso. “Ma ci siamo riusciti”, aggiunge. Quando è stato fatto uscire dall’abitacolo dell’auto il cane mordeva ed era aggressivo e non faceva avvicinare nessuno. “Era rimasto chiuso per 72 ore in macchina e forse gli mancava anche il suo padrone”. “Siamo stati costretti a chiamare dei veterinari – spiega Gianni Capuano, ...

'La Regione ha stanziato 4 milioni di euro - annuncia De Luca - per far fronte alle più immediate esigenze relative alladi. Valuteremo, insieme con i Comuni dell'isola interessati, ...- Sale ad otto il numero dei corpi rinvenuti dopo lache ha devastato Casamicciola sull'isola di. Da sabato mattina prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori. Ci sono ancora quattro dispersi. E'una corsa contro il tempo per mettere in ...“Secondo me basterebbe mettere in galera il sindaco e coloro che lo lasciano fare”. Fanno discutere le parole del ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica Pichetto Fratin dopo la tragedia di ...Frana di Ischia, il neonato morto tra le braccia della madre: "Una scena straziante" Straziante il recupero del neonato di 21 giorni, la vittima più giovani della frana di Ischia: era in braccio alla ...