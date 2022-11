Frana di Casamicciola | De Luca | Dalla Regione Campania subito 4 milioni di euro

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Laha stanziato 4diper far fronte alle più immediate esigenze relative alladi Ischia. Valuteremo, insieme con i Comuni dell’isola interessati, ulteriori esigenze nell’ambito del programma di messa in sicurezza e ricostruzione del territorio, oltre che per assicurare servizi adeguati alle famiglie sfollate e ospitate in ricoveri provvisori”. Così, in una nota, il presidente della, Vincenzo De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Uomo: 'Su ac'è stata una, una cosa grossa'. Carabiniere: 'Dove' Uomo: 'Io sto a Rarone, via Celario. Unagrossa, proprio a fianco casa mia. Non posso uscire di casa, sono ...Vedi Anchea Ischia, le concitate telefonate al 112 degli abitanti di: 'Sono bloccato in casa, non avete idea di cosa sta succedendo' Parole che in pochi minuti innescano una selva ...Spalare il fango, non smettere di lavorare con mezzi escavatori e a mano, a seconda delle situazioni: in queste ore la priorità a Casamicciola è fare presto. Sono 4 i dispersi della frana a Ischia per ...All'alba di sabato 26 novembre sono arrivate moltissime telefonate particolarmente concitate al 112, di persone che segnalavano la frana a Casamicciola.