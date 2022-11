Formula 1 | Max Verstappen vicino al ritiro? Arriva l’amara confessione

GQ Italia

Nell'ambito della festa Honda a Motegi ci sono stati tanti momenti di divertimento. Erano presenti anche i quattro 'cavalieri' della F1 nell'orbita Red Bull:Verstappen , Sergio Perez , Pierre Gasly e Yuki Tsunoda . Per il francese è stato anche un modo simpatico di salutare ufficialmente il pubblico giapponese, dopodiché tornerà 'a casa', in Alpine. I ...Il classe 1999 è stato anche l'unico pilota oltre aVerstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell e Lewis Hamilton a salire sul podio in questo 2022, stagione che ha ... Come Max Verstappen è diventato uno dei campioni più infallibili della Formula 1 Max Verstappen ha vinto il suo secondo titolo consecutivo ... POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Formula 1, Verstappen scuote il paddock: “Meglio fermarsi se..” “Il 2024 è ancora lontano e ho ancora un po ...Dopo due stagioni intense, piloti di Formula 1 e MotoGP (oltre ad altre categorie del motorsport), si sono ritrovati a Motegi in occasione del "Thanks Day". Alla festa (che non si disputava da tre ann ...