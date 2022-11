(Di lunedì 28 novembre 2022)– Il Ministero della Pubblica Istruzione ha concesso al Comune diil via libera per un finanziamento di 998.000rientrante nei progetti di investimento finanziati con i fondi Pnrr, avente ad oggetto la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza, attraverso opere di ristrutturazione, della” di. Una notizia che è stata accolta con grande soddisfazione da parte del sindaco Gianluca Taddeo, dell’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo e di tutta l’Amministrazione. “Il via libera del finanziamento da parte del Miur rappresenta un’altra concreta opportunità, per intervenire per la messa in sicurezza delle scuole, ormai fatiscenti, del nostro territorio. Il percorso iniziato quest’anno sta producendo ...

Il Faro online

all'ospedale Ceccarini Come noto, per raggiungere l'ospedale Ceccarini non si può più ... ma è necessario imboccare Corso fratelli Cervi, per chi arriva da Nord, e viale, per chi arriva ...Restano invariate la modalità diall'ospedale Ceccarini Come noto, per raggiungere l'... ma è necessario imboccare Corso fratelli Cervi, per chi arriva da Nord, e viale, per chi arriva da ... Formia, in arrivo quasi un milione di euro per la scuola materna "Rialto" di Castellone Il 36enne era addirittura arrivato a bloccare la celebrazione delle messe. Ma il sacerdote non era l'unico obiettivo.Il 36enne interrompeva le messe e le altre attività parrocchiali. Si è scagliato anche contro gli assistenti sociali di Formia che si interessavano a lui. si trova ora in carcere ...