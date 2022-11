Flat tax a 85mila euro | ma serve l' ok dell' Ue Tassa extraprofitti al 50% su 7mila imprese Le ultime novità in manovra

Taglio cuneo, Rdc, Cigs, voucher: le misure sul lavoro in Legge di Bilancio Nella Legge di Bilancio 2023 importanti misure a favore dei lavoratori autonomi , l'estensione dellae la tassa piatta "incrementale", ma anche tantissimi interventi riguardanti i dipendenti e gli inoccupati. Taglio cuneo fiscale e contributivo, congedo parentale, Cigs, voucher, incentivi ...... l'incremento (da 65.000 a 85.000 euro) del tetto di reddito per l'applicazione dellaal 15% soltanto per i lavoratori autonomi, il condono per tutte le cartelle esattoriali fino a 1.000 ...Arriva oggi in Parlamento la prima legge di bilancio del governo Meloni. Una manovra che andrà approvata a tempo di record per evitare l'esercizio provvisorio. Le ...Arriva oggi in Parlamento la prima legge di bilancio del governo Meloni. Una manovra che andrà approvata a tempo di record per evitare l'esercizio provvisorio. Le ...