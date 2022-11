Fiorentina | senti il ct del Marocco | «Amrabat andrà in un grosso club»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Regragui, ct del, spaventa la dirigenza della: «in estatein un topeuropeo» Intervenuto a fine partita in conferenza stampa, il ct del, Regragui ha parlato di, spaventando non poco i dirigenti e i tifosi della. Di seguito le sue parole sul futuro del centrocampista. «Credetemi,è un giocatore di classe mondiale. È un uomo chiave nei miei piani. Mi aspetto che in estate lasci laper andare in uno dei principalial mondo dopo questa Coppa del Mondo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

