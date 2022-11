Fiorentina | due nuove amichevoli fissate a Dicembre

...per il Gruppo FS e RFI che consentirà una nuova configurazione della rete ferroviaria, ...nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità che si sviluppa per circa 7 chilometri in sotterranea con......per il Gruppo FS e RFI che consentirà una nuova configurazione della rete ferroviaria, ...nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità che si sviluppa per circa 7 chilometri in sotterranea con...Archiviata l’andata della prima fase del campionato, nel fine settimana le dieci protagoniste della Serie A TIM inaugureranno il girone di ...La Fiorentina è tornata quest'oggi a lavorare sul campo, dopo due settimane di meritato riposo, per iniziare a preparare la seconda parte di stagione. Questa settimana, come raccolto ...