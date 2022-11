Fiorello su Ischia | basta ipocrisia | gli italiani si sono stufati

Ieri hanno intervistato il sindaco di, che diceva 'ma noi non abbiamo i soldi per fare i canali'. Però sindaco fallo presente, urlalo, lo dovevi urlare però prima", ha affermato."...Dopo la tragedia diil ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin aveva usato ... hanno fatto imbufalireche ha chiesto maggiori interventi per ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...«Mi sembrava giusto, però ho anche parlato di una certa ipocrisia nel fare quello che ho fatto stamattina. Ho fatto quella cosa che facciamo tutti quando accade quello che ...