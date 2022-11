Fiorello dice che la parola “sfregio” nella lettera dei giornalisti del Tg1 è risultata inelegante

(Di lunedì 28 novembre 2022) Uno share dell’1% può essere paragonato a uno share dell’11%? È questo il grande tema dietro cui ruota tutta la polemica che si è venuta a creare nei giorni scorsi rispetto alla programmazione del nuovo show di. Uno show che, inizialmente, avrebbe dovuto chiamarsi Viva Raiuno ma che poi, in seguito al trasferimento dello spettacolo su Raidue, ha persino fatto una operazione di rebranding. Ora, nel giorno della presentazione del programma in vista del debutto messo in calendario per il 5mbre, lo show-man è tornato sulla querelle con idel Tg1: sono stati loro, attraverso una, a convincere la Rai a spostare il varietà dida una rete all’altra. Lo avevano fatto con unadai toni molto duri: lo show avrebbe sostituito lo spazio di ...

La sfida è capire se 'Viva Rai2',lo showman, può funzionare sulla generalista, 'serve tempo' Dopo 3 settimane di rodaggio su Rai Play, oltre che sul suo profilo Instagram,torna ......arrivando in vespa da via Asiago in una sala degli Arazzi gremita. Quando l'Ad Rai, Carlo ... confessa che lo avrebbe voluto non in un morning show ma in prime time,reagisce: 'Io in ...Inizia subito con il tocco della satira politica la conferenza stampa di Fiorello che presenta a Viale Mazzini 'Viva ... Qui c'è più gente che su Rai2 la mattina'', dice arrivando in vespa rossa da ...Rosario Fiorello pronto al ritorno in tv con Viva Rai 2, in partenza lunedì 5 dicembre alle 7.15 del mattino. Due anni lontano dai social per scelta: “Mi svegliavo con l’ansia di dover dire per forza ...