Fiorello dal 5 dicembre sveglia gli italiani con Viva Rai 2!

5 dicembre e per i prossimi 6 mesi Rosariosvegliera' gli italiani con la sua rassegna di buonumore, tra gag, ospiti, musica e infotainment, 'Viva Rai 2!', nuovo programma in diretta...Alla conferenza stampa di presentazione di "Viva Rai2", il nuovo show del mattino di(su Raidue,5 dicembre, alle 7.15) c'erano l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...In sella a una Vespa rossa e in compagnia di Fabrizio Biggio, Fiorello è arrivato in Viale Mazzini per presentare Viva Rai 2!. Ed è subito show ...