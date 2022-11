Ferrari Vision Gran Turismo | arriva la concept per il motorsport virtuale – FOTO

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sonodi le aspettative cheripone nelle competizioni dedicate alle monoposto a ruote coperte. Lo testimoniano vetture “in carne e ossa”, come la 499P, che riporterà la Scuderia a gareggiare nel WEC e a Le Mans; e bolidi “immaginari” come la, avveniristicacar dedicata al mondo del. Oltretutto, la presentazione dellarappresenta il canto del cigno delle celebrazioni dedicate al settantacinquesimo anniversario della. La vettura guarda soprattutto al futuro e ambisce a emozionare nuove generazioni di appassionati di, ...

Durante la finale della Nations Cup della Gran Turismo World Series 2022, Polyphony Digital e Ferrari hanno annunciato la loro collaborazione per il progetto della concept car monoposto Ferrari Vision GT, realizzata appositamente per Gran Turismo 7. Si tratta della prima Ferrari in assoluto progettata per il mondo degli sport motoristici virtuali. La vettura è stata presentata da ...